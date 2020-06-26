近日，有許多網友在網路上分享高雄各地道路施工亂象和爛路照片，挺韓大將杏仁哥吳育全看到這些照片也十分憤慨，並在臉書上打出一連串「罷」字表達心情。

杏仁哥今(26)在臉書上PO出一張網友整理的高雄各地爛路照片，並表示，罷韓之後，高雄人的憤怒將一發不可收拾。他指出，高雄有一部份人，因民進黨的專制、反民主，憤怒不平，日後「選，罷，選，罷，選，罷」，也絕不停止。高雄的經濟發展鐵定又到退個幾年，這些恩怨對立是誰挑起的，誰又該為此事負責。杏仁哥認為，還是先罷免政客再說吧，「罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷罷……」。

網友們也回應，「民進黨操作過頭了，如果用監督韓國瑜的標準檢視其他人，任何人來高雄擔任這個位置都是在混」、「改朝換代後 就開始混吃等死」、「高雄人喜歡這味兒、路平燈亮水溝通、他們不習慣、他們喜歡騎車跳坑洞、喜歡淹水、喜歡摸黑出門」。

杏仁哥臉書貼文。(取自臉書)

(中時電子報)