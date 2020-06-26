任賢齊（小齊）23日迎接54歲生日，除了與家人、朋友齊聚，童心未泯的他，還在電玩遊戲《動物之森》上與島民一同慶生，許願「全世界再無疫症，人人身體健康」；特別的是，任賢齊不僅選在生日這天推出相隔許久的新歌〈想你啦〉，更透露30月會有好消息宣布。不少歌迷紛紛在IG留言敲碗，喊話小齊舉辦演唱會，據了解，久未在台開唱的他，確實將公布個人演唱會訊息，是他繼2012年底小巨蛋演唱會、2013年在台北Legacy舉辦生日趴演出後，相隔7年在台灣舉辦的售票演唱會。

一直視任賢齊為偶像的樂團麋先生，日前選在熱炒店辦桌替他慶祝，小齊回憶麋先生2014年拿下金曲獎最佳樂團獎，自嘲：「我們混了這麼久，連入圍都沒有。」故意嚷嚷「不吃了不吃了」作勢走人，急得麋先生趕緊拿出小齊最愛的粽子留人。原來任賢齊酷愛南部粽，但因媽媽年事已高，他近年都改吃乾媽包的粽子，麋先生知道他的喜好，事前南下嘉義帶回小齊乾媽包的粽子，讓任賢齊直呼：「太有心。」開心之餘，任賢齊透露自己念文化大學體育系時，同學曾為了幫他慶生而報名划龍舟比賽，且推派他擔綱「最帥的」奪標手重任，沒想到大伙兒因不會划而暈船、最後沒奪到標，任賢齊表示：「划龍舟就像玩樂團，大家要齊心協力才行。」

年過半百的任賢齊，一直很熱衷挑戰各項戶外運動，沒想到近期迷上電玩《動物之森》，日前向網友喊話：「進度很慢，不如『開島籌物資』有人會捐贈給我這個炒輸大頭菜的窮光蛋嗎？最近經濟不景氣，一早起來發覺，島民也跟我變了窮人。」幽默鼓勵玩家們「希望在明天、一起加油」。而許久未發表音樂作品的他，也選在生日這天推出〈想你啦〉，藉歌感謝粉絲一路支持，並喚醒大家心中思念的人。

任賢齊（左3）和麋先生端午慶生同樂。（相信音樂提供）

(中時 )