戴愛玲日前歡慶42歲生日，好友劉品言和夏于喬及唱片公司同事等人，盛裝打扮一同慶祝，當天還收到可愛壽桃，相當開心。戴愛玲今年為犒賞自己購入6位數的鑽鍊，她的經紀人透露因他之前送戴愛玲精品鑽鍊，可是某次工作中，戴愛玲卻弄丟了，也找不回來，戴愛玲至今耿耿於懷，近期下定決心要重新買一個鑽鍊給自己，意義非凡。

她許下生日願望盼疫情趕緊過去，大家都平安健康。單身2年的她，希望可以遇到合適的另一半，也歡迎朋友介紹，她打趣：「我已經唱了7689次的〈對的人〉，今年可不可以就給我真的『對的人』。」

而她的經紀人先前特地準備驚喜禮物，送她一組專業音響、麥克風等設備，讓她可以在家彈吉他、練唱，他當天先瞞著戴愛玲偷偷送到管理室外面，直到戴愛玲一回家，在電梯前看到一整組夢寐以求的音響設備，感動淚崩，管理員還來關切，戴愛玲尷尬笑說：「沒事！可以幫我把音響搬上去嗎？」讓她印象深刻。

此外，戴愛玲出道18年首場大型演唱會原定5月23日舉行，無奈受新冠肺炎疫情影響而延期，她將8月22日於台北國際會議中心開唱，演出暫緩期間，也沒閒著，私下忙勤練吉他、歌唱，及集訓舞蹈課，對自我要求相當高的她，不僅加碼演唱會內容，更自掏腰包25萬治裝，預告屆時會一連換5套亮麗造型，十分用心。

戴愛玲慶祝生日。（傑慶娛樂提供）

(中時 )