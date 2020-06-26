2018年反空汙公投高票通過，主打反整治工汙的盧秀燕也高票當選台中市長，上任後積極要求台中火力發電廠拆除機組，但中央政府卻持不同態度，台電重啟中火2號機組投煤發電，為此孫文學校總校長張亞中撰文，指出盧秀燕與蔡英文有個共通點，她們都是女性，她們的不同點在於：一個在台中，一個在台北；一個認為人命很重要，一個認為別人的命沒有自己的主張重要！

張亞中表示，台中市政府在去年已經依法撤銷2、3號機組的執照，台中市的居民也有七成反對重啟。先前台電拍胸脯保證說夏天不缺電，現在炎熱夏季剛開始，又要重啟2、3號機組。25日盧秀燕稱違法開機將依空污法開罰新台幣200萬元。民進黨政府卻怒急批評盧秀燕「政治作秀」。

張亞中指出，蔡英文有其能源政策主張，「反核」為其神主牌。肺癌已經是台中人的夢魘，呼吸不順已是一般常態。2018年的「反污染公投」雖然有795萬人支持，但是蔡英文認為，她在大選有817萬票支持，多了22萬票，所有人都要聽她的。所以，台中人請繼續呼吸會害命的空氣吧！

張亞中總結，盧秀燕與蔡英文的差別其實很清楚，在於「是否在乎台中人的命」。一個要想辦法保住台中人的命；一個在台北，想告訴台中人說：我的反核政策才是最重要，至於你們的命？嗯嗯……！

(中時 )