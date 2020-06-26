端午連假國道塞爆，國道5號更是狂塞36小時，但交通部長林佳龍一句「聰明的用路人能趨吉避凶」慘遭網友大罵卸責、講幹話。今天(26日)林佳龍澄清並非歸責任何人，願意修正說法，稍早也在臉書直接公布國道地雷路段，把皮繃緊面對塞車問題。

林佳龍指出，台灣受限地狹人稠與自然環境，無法一直開路，道路的容量有限，交通疏運政策上只能利用既有道路配合時間空間分配降低車流，他也再次強調用路人上路前可先查詢1968app，好避開塞車路段，規劃路徑。

林佳龍表示，根據高公局預估，明天連假第三天是收假車潮的最高峰，明天返工的用路人，若要行駛國5北返，3人以上請多利用高乘載時段；2人以下，則建議提早於11時前上國5。若是西部國道返北者，則可利用午前離峰時段上路，或是走台61線替代道路。

以下為高公局預估明天(27日)10大地雷路段：

國一北上

10-12 圓山→大華，為平日4倍

14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍

15-20 南屯→后里，為平日4倍

16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍

國三北上16-20

關西→大溪，為平日4倍

大山→香山，為平日4倍

竹山→中興，為平日3倍

霧峰系統→霧峰，為平日3倍

國五北上11-23

宜蘭→坪林，為平日7倍

國六西向16-19

舊正→霧峰系統，為平日3倍

(中時電子報)