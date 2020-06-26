金曲台語歌王荒山亮近來推出新專輯，將於7月25日、8月8日及15日分別在台北、台中、高雄舉行「等待好天」演唱會。不過因新冠肺炎疫情影響，他許多活動、工作取消、延期，時隔5個月回到台上開唱，心情興奮，問及票房壓力？他表示：「當然難免，希望粉絲們能多多來捧場。」

他透露這次歌單將會以新歌為主、有1/3是經典歌，3個場次都會有一些彩蛋歌曲調整，目前也正在邀約嘉賓，希望每場有不同的驚喜獻給粉絲，粉絲當天可帶著新專輯，把握機會與荒山亮好簽名、合照，交流聆看完演出的音樂分享。

荒山亮近來忙備戰演唱會，為自己打造專屬健身套餐，一週4次，來增加體力與肺活量，特別購買室內腳踏車，先騎一小時的單車、緊接搭配滾輪運動30分鐘，下午再出門游泳一小時，用持續不間斷、密集體力的訓練讓自己身形與體力維持在最佳狀態。至於飲食上，他表示為了護嗓，油炸、刺激性的食物暫時得先拒絕，其他食物則不忌口，還是要吃飽才有足夠的體力，畢竟這兩個月可是得宣傳新專輯、準備演唱會練團蠟燭兩頭燒。

(中時 )