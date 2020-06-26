大陸最長壽人瑞阿麗米罕·色依提25日迎來134歲生日，並在親朋、鄰居及當地官員的祝福中慶生。阿麗米罕是出生於清朝光緒年間，已經歷3個世紀，2013年成為中國十大壽星第一名。

據《東網》報導，阿麗米罕是新疆喀什地區疏勒縣庫木西力克鄉人，目前已不能走路，飲食起居均由孫子和孫媳婦照料，當地醫院近日發出的檢測報告顯示，她身體健康，眼不花，耳不聾。阿麗米罕平日更保持唱情歌的習慣，疏勒縣政府因此更在她生日當日，在其居住的村莊舉辦了以「情歌不止傳奇不朽」為主題的慶祝活動。

阿麗米罕的曾孫、在中國醫科大學讀大學四年級的熱孜萬古麗表示，曾祖母平時喝水多、重視早餐也非常重要，每天起床洗漱完，就會喊：「給我弄點吃的。」；熱孜萬古麗又表示：「白天父母出去工作，我一人在家寫作業。她總是問這問那，我不理她，她就說：『一個大活人怎麼不說話』。」，她認為曾祖母長壽的主要原因，就是「心態好、樂觀」。

(中時電子報)