美國政府5月加強制裁華為，讓華為的晶片來源遭到阻斷，但不久後美國政府又開放美企與華為共同制定5G標準，就是深怕美企在華為擁有全球最多的5G專利優勢下，美國科技產業恐遭邊緣化的可能性。對此，外媒報導，美國政府官員找上美國晶片巨頭思科（Cisco）、大型資產管理公司以及美國電信業高層商討，是否收購像是愛立信、諾基亞等歐洲電信商，增加對抗華為5G技術優勢的實力。

據《華爾街日報》報導，美國政府有意討論如何支持民間企業，加強與華為的競爭實力，相關措施就是讓大型美企去收購瑞典的愛立信與芬蘭的諾基亞，或支持大型資產管理公司私有化歐洲電信設備商。

有知情人士透露，有個支持美國政府收購電信設備商的組織，提供美國政府支持的財團，收購愛立信、諾基亞的提議，並受到以Cerberus Capital Management LP為首的資產管理公司支持，但由於這些公司股價上漲，讓議題持續好一段時間沒有推進。

還有消息指出，思科執行長Chuck Robbins曾與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），討論是否收購歐洲的電信設備商，儘管目的是出於美國利益優先，而非思科自身利益為主，但由於愛立信與諾基亞獲得利潤較低，最終沒有誘因促成這提案。

此外，美國進出口銀行（Export–Import Bank of the United States）、美國國際發展金融公司（DFC）也被點名，應該支持美國的5G戰略目標。DFC負責人Adam Boehler表示，雖該機構都直接投資美國企業，但也會為了美國的戰略目標，投資非美國企業。

庫德洛近期也表示，美國最近授予歐洲電信設備廠商一些重大的5G商用合約，指出市場離大陸影響力越來越遠。

(中時電子報)