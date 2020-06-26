1名居住在高雄的單身女子，因見周遭好友借精生子獲得外國寶寶相當羨慕，因此向自家弟弟借精，並要求他到國外尋找代理孕母產子帶回，事後弟弟藉由此方式擁有一對女雙胞胎。不料，弟弟見雙胞胎可愛想自己留住，不准親姐申請撫養權，2人因此爭吵不休進而尋找法律途徑解決。

據了解，女子因羨慕好友借精生子得到外國寶寶，因此向親弟弟借精，並要求他到國外尋找代理孕母生子，期間全部費用將由女子買單，也要弟弟在嬰兒的出生地辦理相關證明，最後孩子將均由女子一人獨立撫養。

弟弟按照親姐要求獲得一對女雙胞胎，不料弟弟見此雙胞胎可愛，竟將前往戶政所將嬰兒納入為自己底下，姐姐得知後立即前往弟弟家中理論，談判中弟弟態度強硬，還禁止親姐不能探望將雙胞胎，姐姐氣憤提出告訴。

法院審理時，親弟認為只是替姐姐完成想要外國寶寶的願望，甚至還捐精生子，他也認為這是彼此之間的互惠關係。法官認為，姐姐將嬰兒視為商品，已經嚴重違反人性尊嚴，雖然代理孕母在現今社會風氣逐漸明朗，仍是違反社會善良風俗，判定姐姐有罪定奪。

(中時電子報)