宜蘭縣冬山鄉發生連環車禍事故，共造成9人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉發生連環車禍事故，共造成9人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

今天(26)晚上，宜蘭縣冬山鄉大進路發生一起追撞前方車輛並波及其他車輛的嚴重車禍，1名16少女無照開車上路，不知何故不慎追撞上前方坐著4人的自小客車，猛烈的撞擊力另波及到附近的3輛車，結果共造成9人受傷（5人輕傷、4人重傷）；宜蘭縣消防局勤指中心獲報後立即出動人車趕往現場，並依據民眾回報現場狀況得知傷者不少，緊急調動更多人車支援，順利將9名傷者分別送往羅東博愛醫院、聖母醫院救治。

(中時 )