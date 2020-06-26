宜蘭發生連環車禍事故 9人受傷送醫 19:452020/06/26 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣冬山鄉發生連環車禍事故，共造成9人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣冬山鄉發生連環車禍事故，共造成9人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） 宜蘭縣冬山鄉發生連環車禍事故，共造成9人受傷送醫。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） 今天(26)晚上，宜蘭縣冬山鄉大進路發生一起追撞前方車輛並波及其他車輛的嚴重車禍，1名16少女無照開車上路，不知何故不慎追撞上前方坐著4人的自小客車，猛烈的撞擊力另波及到附近的3輛車，結果共造成9人受傷（5人輕傷、4人重傷）；宜蘭縣消防局勤指中心獲報後立即出動人車趕往現場，並依據民眾回報現場狀況得知傷者不少，緊急調動更多人車支援，順利將9名傷者分別送往羅東博愛醫院、聖母醫院救治。 (中時 ) #宜蘭 #車禍 #無照 #少女 #消防局 #車禍 #少女 #現場 #前方 #車輛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 退休國中師勒斃妻後輕生 電話告知女兒：過陣子就知怎麼處理 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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