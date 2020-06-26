南韓超人氣女團「BLACKPINK」出道後成績不凡，從怪物新人到世界級偶像女團，不久前更被女神卡卡（LADYGAGA）邀請合作；今（26）日她們推出新歌〈How You Like That〉，除了音樂好聽舞蹈更精彩，4名成員甚至苦練到雙膝瘀青。

BLACKPINK每次推出新歌都會造成轟動，睽違1年2個月她們終於又推出新歌，4人4色的新造型，讓粉絲看到不一樣的她們；BLACKPINK透過直播進行新歌發布會，介紹新歌時難掩興奮，不時地稱讚歌曲有哪些特點，還自爆編舞太困難，4人練習太激烈，練到雙腳膝蓋都瘀青，只為了呈現給粉絲最好的一面。

南韓超人氣女團「BLACKPINK」出道後成績不凡，從怪物新人到世界級偶像女團，不久前更被女神卡卡（LADYGAGA）邀請合作。(圖/ 取自達志影像)

而先前女神卡卡的熱門歌曲〈Sour Candy〉找上她們合作，4人聊到當時知道這個消息簡直快發了瘋，因為出道前她們就是女神卡卡的粉絲，沒想到有一天能和偶像合作，「她（女神卡卡）說她喜歡我們的音樂，真的深感榮幸」。

(中時電子報)