2020台北電影節國際新導演競賽作品《惡之畫》26日舉行世界首映，導演陳永錤率演員東明相、黃河、劉品言、林志謙、王真琳一同出席，片中飾演畫廊老闆娘的劉品言透露，這部作品打破她從影以來拍攝的最大尺度，跟東明相有場暴力激情戲，還被拉扯到衣衫不整，且該場戲拍了8、9個小時，彼此精神折磨不小。

東明相也補充表示，這場戲要逼出自己的黑暗面，沒有辦法確定拍攝時下一步要做什麼動作，一旁劉品言聽完笑說：「就像是拍武打戲的概念。」還稱拍完後完全不想跟東明相說話，兩人緊繃的關係一直維持到隔天梳化，再碰面才又恢復正常。

劉品言在片中飾演畫廊老闆，有不同以往形象的演出。（北影提供）

另一位主演黃河繼《最乖巧的殺人犯》後，這回又再度化身隨機殺人犯，他從邊緣人、跨性別、同性戀者演到犯人，不怕自己被定型，另與他從《最乖巧的殺人犯》合作到《惡之畫》的王真琳則分享，因她演出黃河手下的倖存者，對男方總有恐懼感，連黃河在片場跟她打招呼，她都只敢冷回：「恩恩。」電影預計今年秋季上映。

(中時 )