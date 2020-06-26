媒體報質疑政府恐會讓目前的消防「暫行人員」就地合法，對此，內政部消防署表示，不可能直接讓現行所有的「暫行人員」就地合法，絕對會以消防專業分工為原則，積極推動專技人員的立法，以確保消防安全。

消防署表示，84年消防法修正，基於專業分工，建立消防設備師（士）制度，制度初始考量消防設備師（士）人數不足而兼採暫行制度。為完善消防專技人員管理體制，消防署已擬具「消防設備人員法」草案，從88年起，已6度函送立法院審議，因各方公會團體對於執業權益持不同立場，期間歷經多次協商，未能達成共識而屆期不續審。

為持續推動立法，消防署於是依105年11月1日與各公會團體之共識，決定消防設備人員法草案僅就消防專技人員之執業管理進行規範，有關執業爭議之條文則回歸消防法辦理，重新擬具「消防設備人員法草案」經行政院於去（108）年2月14日召開審查會議審查完竣，待行政院院會討論通過後，即再提報立法院審議。

消防署指出，目前各方公會針對執業權益仍堅持本身立場，消防署基於法令規範、民眾權益及充分考量專業分工與證照制度之普世價值，並評估整體執行現況，就法制面（原合法權益者應予保障及維持法令秩序之穩定）及專業性（具有能力確保消防安全）等立場，研提消防法第7條修正草案作為後續政策推動及法令修正之考量。

目前消防署研擬的草案並不會讓所有現行的暫行人員就地合法，只會針對2類暫行人員給予保障。第1類是86年7月26日消防設備師證書核發前已開業之建築師，並取得消防安全設備設計監造暫行執業證書者，得從事消防安全設備設計、監造業務。因為84年8月11日消防法修正發布前，消防安全設備之設計、監造，實務執行是由建築師納入整體建築圖說整合。

第2類是消防安全設備職類乙級技術士取得消防安全設備裝置檢修暫行執業證書者，因為74年11月29日公布施行之消防法第9條第1項規定：「消防安全設備之裝置及保養，由內政部檢定合格之技術人員為之」明文規範技術人員之權益，故得以從事消防安全設備裝置、檢修業務。

消防署強調，希望各公會團體支持消防設備人員法草案及消防法部分條文修正草案，消防署亦將持續與各界積極溝通與說明，以期儘速完成立法，確保消防安全。

(中時 )