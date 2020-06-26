30個好吃、好玩，主打文創設計風的特色攤位，吸引遊客蜂擁來到。（李金生攝）

30家包括輕食、妝飾品、布（手）作、皮革、小農類，以文創、設計為行銷主軸的特色攤商共襄盛舉。（李金生攝）

不少攤商是從台灣跨海而來，呈現豐富多樣的市集內涵。（李金生攝）

手作特色攤商讓觀光客留下不一樣的旅遊體驗。（李金生攝）

特區內療癒的多肉植物店舖，琳瑯滿目讓遊客流連忘返。（李金生攝）

26日至28日連3天開賣的特色市集，活動時間為每天下午4時至10時。（李金生攝）

當地民眾也全家相偕來到，共度假期美好時光。（李金生攝）

蜂擁的遊客人潮，讓藝文特區變成小市集。（李金生攝）

後浦十六藝文特區管委會特地以霓虹燈條妝點現場，呈現繽紛燦爛的市集活力。（李金生攝）

金門後浦16藝文特區「浦揪新創市集」今（26）日下午華麗登場，30個好吃、好玩，主打文創設計風的特色攤位，結合總兵署廣場的商圈市集，吸引熙攘來去的遊客人潮，紅男綠女將300年歷史的老街渲染得熱鬧滾滾。

這項在入選交通部〈全台10大觀光小城〉、〈經典小鎮〉金城鎮陳氏大宗祠旁〈後浦16藝文特區〉陳氏大宗祠舉辦，26日至28日連3天開賣的特色市集，活動時間為每天下午4時至10時，除特區內12家店舖外，還有30家包括輕食、妝飾品、布（手）作、皮革、小農類，以文創、設計為行銷主軸的特色攤商共襄盛舉，其中不少是從台灣跨海而來，呈現豐富多樣的市集內涵。

主辦單位後浦十六藝文特區管委會特地以霓虹燈條妝點現場，呈現繽紛燦爛的市集活力，與百米外的總兵署市集和周遭的模範街、國定古蹟邱母節孝坊串連一氣，讓歷史風塵深刻的後浦老街，也有它夜幕下不一樣的容顏。

「浦揪新創市集」也舉辦現金禮券摸彩活動，只要於26日28日活動期間，在後浦16藝文特區內的12家店鋪消費，就可讓店家在集戳券蓋上店章，集滿3格即可憑券摸彩，中獎機會高達120次，獲獎率3成以上，獎品為200元現金禮券，中獎馬上兌換使用。

(中時 )