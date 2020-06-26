印度與大陸邊境加勒萬河谷發生兩國駐軍流血衝突造成嚴重傷亡後，印度全國發起抵制陸貨的風潮，近日擁有印度3000家酒店會員的組織也宣佈不接待陸客入住。消息傳至大陸後遭到網民狂噓：又髒又亂，疫情那麼嚴重，這時不會有人想去印度。

據《印度斯坦時報》報導，印度德里酒店和餐館所有者協會（Delhi Hotel and Restaurants Owners Associatio）於25日宣佈，該組織旗下的3000家酒店將不會再給任何中國大陸公民提供住宿服務。據報導，該組織稱在新德里擁有3000家酒店和總共7.5萬個客房，但這些酒店絕大多數屬於廉價酒店。

報導說，該組織是在印度的「全印度貿易者邦聯」（Confederation of All India Traders）發起抵制陸貨的呼籲後做出此決定。該組織的秘書長稱， 6月15日中印邊境衝突後，很多酒店經營者對於陸極為憤怒，因此這些酒店經營者也決定參與抵制，不僅不再讓旗下的酒店購買大陸產品，也不會再給陸客提供客房服務。

不過這個消息在大陸卻遭到網友的訕笑，指稱印度目前疫情相當嚴重，限制旅遊措施尚未解除，根本不可能會有陸客到印度旅遊，這時蹭這種愛國熱潮，也算是「愛國賊」了。還有網友反諷：「不能去印度旅遊，特麼的嚇死我了」；「平時也很少，現在疫情更不用說了，說來也奇怪中國鄰國的中國遊客爆滿，唯獨不願去印度」；「疫情如此嚴峻，局勢如此緊張，還有人中國人去印度？心有多大啊？」、「有中國人去住印度廉價酒店？」；「別說沒人想去，就算有也沒航班呀！」；「這搞的是高級黑色笑話吧？」；「哪兒都想去，沒想過去印度。」

另外也有人冷靜反省：「不過也希望大家注意到，以前咱們抵制別國，砸自己人的外國車的時候，外國人是怎麼看咱們的……」

(中時電子報)