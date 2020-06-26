雨停後，凱道舞台晚上則由明華園戲劇總團帶來扮仙戲《百仙齊樂》和歷史大劇《逐鹿中原》，孫翠鳳在扮仙戲中的角色麒麟童子一出場，觀眾就報以熱情鼓掌歡呼。（季志翔攝）

防疫解禁後第一場大型戶外表演「端午謝平安，藝文大匯演」，匯集60多組表演藝術團體在凱道上演出。26日下午的表演一開始雖然遇到滂沱大雨，依然澆不熄觀眾和演出的熱情，只稍稍延遲十分鐘，凱道舞台第一場演出就由朱宗慶打擊樂團以一曲《聖托里尼夕陽下》開場，輕快活潑的節奏吸引大小朋友穿著雨衣，聚集到凱道前欣賞。

凱道和廣場上一共七個舞台，各自上演不同節目拚場，期間還穿插踩高蹺等各種街頭表演。然而到原定四點的開場時間前十分鐘，天空烏雲密佈，降下傾盆大雨，各場活動稍有延遲。朱宗慶打擊樂團晚了十分鐘開演，襯著大雨敲擊地面的聲響，帶來90分鐘的演出。觀眾穿著雨衣聽表演，依舊報以熱情的掌聲，最後安可曲《愛的故事》，結合中美洲民謠與《望春風》的旋律，輕快的節奏讓全場觀眾跟著搖擺，鼓掌打節拍。

朱宗慶表示，由於是室外演出，希望觀眾無論是坐著聽、在凱道上邊走邊聽，都可以感受到打擊樂的豐富多變，因此安排的曲目都偏短，希望90分鐘內可以帶給觀眾各種不同風格的打擊樂，「這次為了戶外演出，把不同場合的曲目組在一起，每個人都能在九首曲目中找到自己喜歡的類型。」

例如耳熟能詳的《媽媽咪呀》組曲，還有取自擊樂劇場《泥巴》的《島嶼之歌》，傳達對故鄉、土地和家人間的情感羈絆，把原本非洲樂器、傳統樂器和西洋樂器混搭，用故事的形式帶到戶外演出。

朱宗慶表示，疫情緩和，對藝文人來說是久違的曙光，朱宗慶打擊樂團五月底曾經跟台北市立國樂團演出過一次，當時是防疫解封前，只能有一半的觀眾，但觀眾都非常熱情，顯示期待已久。這次參與端午匯演，對表演團體來說也是一劑強心針。

雨停後，凱道舞台晚上則由明華園戲劇總團帶來扮仙戲《百仙齊樂》和歷史大劇《逐鹿中原》，由孫翠鳳飾演項羽。七點的演出，六點多就有許多觀眾帶著晚餐來卡位，座無虛席，孫翠鳳在扮仙戲中的角色麒麟童子一出場，觀眾就報以熱情鼓掌歡呼。明華園總團長陳勝福表示，劇團上上下下都動起來，出動多台遊覽車，大隊人馬將近60位團員前往凱道為晚上的表演彩排，就為了晚上的壓軸演出。

(中時 )