詹雯婷（Faye）推出翻唱經典鄧麗君經典〈但願人長久〉，也是Faye和製作人陳君豪的共同創作，Faye表示受到騰訊邀請，適逢鄧麗君逝世25週年，為了紀念做了一個翻唱合輯，她分享小時候爸媽很愛聽鄧麗君的歌，媽媽有收集鄧麗君照片，「詮釋時，都想到爸爸媽媽的畫面，唱了這首歌其實很期待媽媽是否喜歡，但還是不太敢跟媽媽講，就等媽媽自己發現好了！」

不過先前因為新冠肺炎疫情肆虐，民眾都減少出門機會，Faye笑說反而因禍得福，在家中開始研究編曲軟體，「發現自己的demo的完成度提高，大進步，編曲的世界很好玩，一頭栽下去就是沒完沒了，就非常有成就感。」

而她透露端午節沒計畫出門行程，因為很容易中暑，「臉書跳出數年的端午節這一天，發現好幾年都中暑，因為台灣每到這時就很熱，一定要吃一些冰的東西，加上吹冷氣，結果一不小心就頭痛。有鑒於每年夏天的經驗，算是我這個『醫療組』對大家身體的提醒！」

她也希望疫情趕快過去，現頂多在家附近晃晃，只能望梅止渴，「在網路上看國外的風景圖片，已經列了一串報復性旅遊清單，最想去的是中亞、中東、俄羅斯，希望疫情趕快過去恢復很多的交通，很想立馬可以飛出去！」

(中時 )