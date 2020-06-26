民進黨高雄市議員陳致中。（圖/資料照片）

高雄市長補選國民黨參選人李眉蓁今(26日)前往苓雅區的高雄市立國際游泳池關心體育羅動發展，她在受訪時，針對中央撥統籌分配款問題表示，若期待統籌分配款，就不要再做夢了，不如來支持她，自己來努力爭取最實在。對此，民進黨高雄市議員陳致中回應，從數字上來看，中央沒有少給高雄預算。

陳致中在臉書上表示，「李議員此言差矣！這種烏賊策略基本就是延續韓國瑜慣用的中央都在卡韓、卡高雄的基調，真的是老K玩不出新把戲！且讓我們來看具體的數字」。

陳致中指出，中央並沒有卡高雄，並舉出以下4點為證：

1. 根據去年立法院審查通過的中央政府總預算，今年度對高雄市的補助款（一般加上專案）為787億元，一點都沒有卡。

2. 受惠中央推動的台商回台投資專案，韓市府任內公佈的招商金額1,840億元，其中1,245億元來自中央，佔67%，請問哪裡有卡？

3. 為了加快執行大林蒲遷村計劃，早日完成新材料循環產業園區帶動高雄轉型，行政院於去年10/8核定1,047億元經費，那是韓市長任內。

4. 以高雄市民最在意的交通建設為例，捷運岡山路竹延伸線總經費272.69億元已納入中央前瞻建設，預計114年通車。而行經人口密集區的捷運黃線也是中央前瞻計劃出錢，投入1,445.58億元，未來可跟紅橘線及輕軌形成完整路網，預計117年完工。

陳致中說，照他所舉例的這些，中央哪裡有不給高雄市資源？這幾千億的預算是做夢嗎？不過他也表示，高雄還有諸多需要中央支持的地方，但用全盤否定的方式是禁不起檢驗的。

(中時電子報)