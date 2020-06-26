歐陽妮妮和張書豪去年因合拍電視劇《腦波小姐》傳假戲真做，但兩人始終沒正面認愛，歐陽妮妮26日晚間和友人前往欣賞好友邵雨薇主演舞台劇《昨夜星辰》，被問到怎麼沒找男友張書豪一起來？歐陽妮妮傻笑回「沒有啊，什麼東西？」

繼張書豪之前手滑發告白文，歐陽妮妮日前也疑似手滑，誤發同框親密照又秒刪文，歐陽妮妮被問到兩人是否穩定交往中？她持續裝傻「有嗎？誰說的，我沒有聽說」，記者則回朔張書豪曾在IG上認愛，歐陽妮妮一度招架不住，求饒喊「啊～饒過我啦」後便快步離去。

(中時 )