國民黨改委會報告出爐後，在兩岸新論述中的九二共識，引起黨內眾多不同聲音。對此，國民黨主席江啟臣今天表示，幾位黨內前輩的公開聲明，均展現捍衛中華民國與一中各表的堅定立場，而年輕朋友保有創黨先烈期待中國的赤子情懷，兩種聲音在國民黨都不可少，應藉機改變國民黨的黨內文化，勇於面對黨內異見，不該成為民進黨分化挑撥的攻擊破口。

江啟臣晚間以「面對異見、激盪融合才能淬煉團結的基礎」為題在臉書表示，改委會提出兩岸論述建議案後，各方提出不同看法，當中也有不少火花。很多人害怕國民黨會不會又陷於內鬥，「其實我不擔心」，我認為愈多人關心國民黨前途愈好。以過去一週的熱烈討論來看，改革委員會的第一步是成功的。

江啟臣坦言，目前黨內對九二共識有兩種不同主張，一方認為九二共識維持兩岸對話，對台灣安全繁榮至關重要，目前尚無替代方案，不應放棄，另一方覺得追求兩岸自由民主才是國民黨核心價值，國民黨的兩岸論述不應只有九二共識，要勇於找尋更多可能。

「這兩種主張各有道理，也不必然相互衝突」，江啟臣表示，幾位黨內前輩的公開聲明，不約而同展現捍衛中華民國與一中各表的堅定立場，相信年輕朋友們是佩服的。年輕朋友們長年面對同儕間的反中浪潮，仍保有創黨先烈期待中國的赤子情懷，也珍惜兩岸得之不易的和平榮景，更是可貴。

江啟臣指出，兩種聲音在國民黨都不可少，沒有前輩開創兩岸交流，我們今天仍處於要轉機去大陸的自我隔絕；沒有年輕一輩的傳承，無數代人辛苦保存的中華價值，和前輩開啟的兩岸和解，恐怕都難以為繼。

話鋒一轉，江啟臣認為改委會的貢獻不能止於此，他說，當前對兩岸論述的討論，就是改變國民黨文化的開始，我們如何討論，也會決定國民黨能否在民眾心裡樹立嶄新的形象。然而，國民黨的勇敢改變，黨內的正面討論，不該成為民進黨見縫插針、分化挑撥的攻擊破口。

江啟臣批評，民進黨以升高兩岸對立情勢，作為執政不力疏洪道的作法，不但讓兩岸官方交流停滯，台海危機升高，也為台灣長期經濟發展埋下隱憂。解決兩岸問題，本應該是執政黨的責任，民進黨輕忽職守，卻還對於認真尋找兩岸出路的國民黨説三道四，不但缺乏自覺，更自失執政黨的立場與高度。

江啟臣將在下週日開始到各縣市巡迴說明，首站將到澎湖聆聽基層聲音，預計在9月6日全代會前，讓不同聲音從激盪到融合，他相信，只要過程開放透明，態度包容尊重，就算不能在全代會形成所有人接受的結果，也能通過合宜的交叉辯論，打開黨員對國民黨兩岸路線的各種想像，改變民眾對國民黨的刻板印象，讓民眾看到不一樣的國民黨。

(中時 )