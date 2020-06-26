中信兄弟主場迎戰富邦悍將，雙方都派洋投出征，兄弟目前與樂天桃猿無勝差，兄弟由全隊援護率最高的萊福力出征，他本季尚未吞敗過，悍將則由索沙應戰，他今年對付兄弟特別有心得，但今日苦無獲得隊友支援，雖狂飆10K仍吞敗，兄弟以3比1拿下對戰5連勝。

萊福力一改去年悲情投手角色，今年成為全隊援護率最高的先發投手，至今先發5場拿下4勝，尚未吞敗過，他首局挨了高孝儀一發陽春炮，不過隨後回穩，先發6局僅失這1分。

中信兄弟對戰富邦悍將。（黃國峰攝）

索沙本季4場先發對上兄弟拿下3勝尚未輸過，賽前對戰自責分率僅2.25，不過首局就出現失分，王威晨安打、陳文杰獲保送上壘後，周思齊、詹子賢用安打串聯攻勢，各打下1分打點，此時洲際現場下起雨，比賽中斷後索沙找回壓制，用連續2次三振結束此局。

2局下半黃鈞聲敲出二壘打，江坤宇觸擊短打導致捕手傳球失誤，壘上跑者趁機攻回第3分。雖然索沙前2局失掉3分，不過他越投越穩，頻頻三振掉兄弟打者，主投6局狂飆10K，不過隊友火力沒有跟上。

此戰悍將全隊敲出11支安打，比兄弟10支安打還多，但卻僅靠高孝儀全壘打攻下1分，打線串聯不足，嚴重熄火，最後兄弟以3比1拿下勝利，目前仍與樂天桃猿無勝差，但因些微勝率落後，排在戰績第二。

賽後由今日主投6局被敲8支安打、失1分的萊福力拿下此戰MVP，此外這也是他本季5連勝、對戰富邦5連勝、跨季9連勝，追平兄弟隊史第2高紀錄，目前兄弟隊史紀錄是橫田久則在2003年取得13連勝。他賽後受訪時用中文向球迷打招呼，「大家好我是萊福力，開心拿下MVP，兄弟FANS我愛你們！」

此外兄弟趁端午連假舉辦主題日「涼夏祭典」，昨日才以6605人寫下本季新高，今日熱度更高，一舉以8636名球迷進場再度刷新本季紀錄。

中信兄弟趁端午連假舉辦主題日「涼夏祭典」，創下觀眾入場8636人為本季新高。（黃國峰攝）

富邦悍將總教練洪一中。（黃國峰攝）

于森旭敲出斷棒的內野安打。（黃國峰攝）

富邦悍將先發洋投索沙。（黃國峰攝）

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