去年，世界貿易組織(WTO)判決，由於歐盟政府非法補貼飛機製造商空客有十多年之久，美國可以對價值75億美元的歐盟商品徵收關稅。

歐盟則抗議美國政府每年持續對波音進行非法補貼，促使歐盟計劃通過新關稅，對美國進行報復。只是沒想到，歐盟的關稅報復這麼狠，全部集中在農業領域，在美國大選年，瞄準的都是川普的基礎盤。

歐盟已向世界貿易組織(WTO)提出申請，要求對價值112億美元的美國出口商品徵收關稅，預計這將衝擊美國農、漁和煤炭產業。

這幾個領域非常敏感，歐盟有意在美國總統選舉年，對親近特朗普政府的美國各產業徵收關稅，包括針對密蘇里州選區的煤炭關稅、加州選區的農產品關稅，以及路易斯安那選區的海鮮出口關稅。

不過，美歐雙方雖然擺出了架勢，要相互徵稅，相互傷害，未來可能會達成和解協議，畢竟美歐是盟友嘛，以避免處處針鋒相對的關稅爭端。

但歐盟的貿易主管Phil Hogan態度非常強硬，近期表示，美歐之間這不太可能達成和解，美國在和解談判中一直在倒退，達成協議仍相去甚遠。

(中時電子報)