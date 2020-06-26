俄羅斯在本周三舉行勝利日遊行，補上5月9日因疫期而暫停的閱兵，並趁機展示各種俄國最新的軍備，結果最新的8輪裝甲車VPK-7829「布梅朗」(Bumerang)，卻當場冒煙起火，實在有點糗。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，VPK-7829「布梅朗」是俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）所開發的，俄羅斯前一代的輪行裝甲車，是30年的BTR-90 ，而「布梅朗」是2011年才立案發，可說是次世代的新裝備。

2015年，「布梅朗」首次公開亮相VPK-7829-K-16裝甲運兵車版本，而該公司當時就表示，會依據K-16的基礎，再開發具有支援火力的K-17步兵戰車。該公司自豪的表示，「它將是俄羅斯國防工業的最新驕傲」

Загорелся/задымился БТР после парада в Москве 2020

該公司在4月時說，他們正在推銷「布梅朗」系列步兵戰車的出口，其銷售對象包括非洲、中東、東南亞國家，以及原本習慣使用俄製武器的獨立國協國家們，其額估計約為10億美元。

周三的勝利日閱兵，是布梅朗K-17型步兵戰車的首次向公眾展示，沒想到「怕什麼就來什麼」，這輛K-17因為傳動系統故障而冒煙起火，在最不該出事的時候發生事故。希望這起事故不會對潛在客戶造成不好的聯想。

(中時電子報)