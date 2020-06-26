高雄市長補選，形成藍白綠三腳督，資深媒體人陳揮文驚爆如果他有投票權，他會投票給前行政院長陳其邁。陳揮文今天在廣播節目再透露，他投給陳其邁，不代表他支持陳其邁，因陳的當選，會證明他去年講的韓國瑜選總統是對的。

陳揮文昨在政論節目中竟說高市長補選，他會投票給陳其邁。對此他在廣播節目《飛碟晚餐--陳揮文時間》補充說，因為現在中央執政是蔡總統，陳其邁若贏得高雄市長，那就是完全執政，不過國民黨高雄市議員也撼動不了什麼，雖然高市議員國民黨籍比較多，那又怎麼樣。其實沒有中央的力挺，縣市長是無力的，縣市長的權責是有限的。

陳揮文表示，他自己去年為何支持韓國瑜選總統，就是因為韓對高雄的承諾，當高雄市長是做不到的。陳其邁當市長的好處是，蔡總統會丟資源給陳其邁。你會發現陳其邁當選市長沒多久，高雄市長的五星級滿意度，會拉起來，陳其邁會是第一名或第2，也可藉此來打韓，如意算盤就是這個，這個到時再來印證。

陳揮文指出，韓國瑜去年說改變台灣，才能改變高雄。而讓陳其邁當高雄市長，他是最熟的，比那兩個市議員好，中央有蔡總統，陳其邁就沒有任何藉口，內場都是他的人，如果又當選，做得應該比韓國瑜好，因為蔡總統會丟資源給他。

陳揮文接著表示，補選他投給陳其邁，不代表他支持陳其邁，因陳其邁的當選，蔡總統的大力協助，會證明他去年講的是對的。有些人說去年韓國瑜不該選總統，乖乖當高雄市長就好，但他認為，中央是蔡總統執政，中央應不會撥資源下來，韓國瑜留在高雄能幹什麼？高市府有一半的錢都是中央撥下來的，會被捏得緊緊的，韓選總統是對的，唯一不對的就是沒有選贏。

(中時電子報)