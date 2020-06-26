科技公司Google透過新聞服務賺取高額廣告利潤，多次遭新聞業者抨擊侵權，要求分享廣告利潤。在各方施壓下，Google終在周四（25日）宣布，將於今年稍後推出新的新聞服務，並已與澳洲、德國、巴西的新聞業者達成協議，將為「高品質內容」付款。

Google的新聞服務副總裁班德（Brad Bender）將在Google News與 Discover內推出高質新聞內容，並付費給提供內容的新聞業者授權金，目前至少和6國共9間傳媒簽訂授權合作，付款對象包括澳媒Schwartz Media、The Conversation和Solstice Media、德媒《明鏡周刊》及巴西傳媒A Gazeta等。

獲Google合作授權金的德國新聞業者形容，費用「不是小數目」，認為這是Google一次重大改變，稱「5年前根本無法想像」。歐洲出版委員會則冷淡表示，大型平台為新聞內容付款應是常態。據報，Google還與其他6國傳媒洽談，期望在未來數月將他們加至合作名單中。

去年臉書率先與出版商簽下數百萬美元授權合約後，矽谷科技大廠的態度開始鬆動。蘋果去年推出的Apple News+新聞服務以月費9.99美元提供《Vogue》、《GQ》、《運動畫刊》等雜誌內容，也和道瓊新聞社簽下授權合約。但Google這回簽約對象未包含美國的媒體業者。

(中時 )