日本女學生返日後無症狀確診，台灣應做廣篩或普篩的聲音再起，但中央流行疫情指揮中心仍無擴大篩檢的打算。對此，台北市長柯文哲夫人陳珮琪醫師在臉書上對此發表相關評論，但遭到網友批評後修改文章，不過仍有不少網友力挺她講真話。

陳佩琪今在臉書針對日本女留學生返國確診，和是否應該進行普篩發表相關意見。但是，她似乎遭到不少網友批評，因而刪除部分內容，經《中時電子報》記者查證，陳珮琪醫師臉書貼文內容確實與初始時不同，中間有許多篇幅被刪去。她還說，「小兒科醫生懂臨床照顧病人，但的確沒公衛專業知識，謝謝大家的指正，往後不會再對醫療或疫情做任何發言」。不過，也有不少網友支持她講出大家心聲，並希望她能夠堅持做對的事情。

對於陳佩琪刪除部分文章內容，有網友留言說，「真的覺得自己是對的就堅持下去，何必遮遮掩掩」，並釣出陳佩琪回應，「沒有遮掩什麼，不想被罵啦」；其他網友則表示，「這麼多專業醫生為何沒人質疑？也許顏色對了什麼都不重要」、「謝謝陳醫生說出很多人的心聲」、「佩琪加油！理性討論很需要，不是先分顏色與立場」。

陳佩琪臉書貼文，原本評論普篩的相關內容被發現刪除。(取自臉書)

(中時電子報)