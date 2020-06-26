1名網友在爆料公社PO文表示，現在馬路3寶不僅超多，而且還會有各種新奇百怪的突發狀況發生！此名網友開車返家時，直接目睹一台貨車卸貨後，司機要起步離開時，突然一台高級賓士轎車天兵的往後倒，貨車馬上與賓士屁股擦撞到，原PO大嘆原來現在倒車不只不用看照後鏡，還可以使用高級轎車來刻意肇事啊！

原PO在開車要返家途中，直在目睹前方一台小貨車卸貨後，立即要開車離去時，卻被1台天兵賓士轎車突如起來的倒車碰撞，原PO大嘆貨車司機真的冤大頭了！他也表示，現在倒車都不看照後鏡的，而且還使用高級轎車來進行碰撞啊！真的有夠高明。

網友針對此狀況紛紛認為，「開賓士是在倒甚麼車，車上沒裝倒車警示」、「不會開車就不要開車，開什麼賓士車 ，人家貨車已經要轉出去了，你還一直往後退， 我看你是故意讓貨車擦撞的， 不會開車不要出來。」，有網友也表示真的是高明騙錢的招式「這碰瓷新招蠻高明的，沒注意不知道還真的被唬住。開B也騙這小錢」、「端午佳節，少三寶，中三寶，老三寶，天兵三寶，盡出，行車安全，請小心三寶，三寶無處不在」、「好高級的假車禍」，較為理性的網友則覺得：「交通判決一碼事歸一碼事，肇事歸肇事，違停歸違停」。

(中時電子報)