北京新發地市場爆發疫情，大陸專家認為所有的冷凍食品都應全排查。圖為北京豐台超市內冷凍食品區下架進口鮭魚。（圖／中新社）

6月北京爆發第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，截至目前為止，北京已超過200人確診，目前可確定這次疫情的主要感染來源是來自新發地批發市場。大陸疾病預防控制中心今（26）指出，最新病毒分析結果可以排除是4月前當地或武漢流行病毒株導致，傳播途徑主要是透過人與人直接、間接接觸傳。

據《央視新聞》報導，大陸疾病預防控制中心今公佈「6月北京新型冠狀病毒肺炎疫情進展」，從2男性病例，以及從北京新發地批發市場環境採集的標本中獲得的3株病毒，透過基因分析顯示，這次北京疫情流行的新冠病毒株屬於「L基因型歐洲家係分支Ⅰ」。

疾控中心指出，該毒株比當前歐洲流行同型毒株更「老」；可以排除是由動物病毒外溢傳染給人，也同時排除掉今年4月前，北京當地傳播的病毒株，或由武漢流行毒株導致本次疫情的可能性。根據疫情在新發地批發市場的傳播模式，推測主要為人與人之間直接接觸傳播，或經物品表面污染的間接接觸傳播。

對於目前北京疫情趨勢，中國疾病預防控制中心研判，主要感染來源為新發地批發市場，在官方快速採取強力疫情防控措施後，新發地的疫情已基本得到控制。透過大規模人群檢測結果顯示，與新發地批發市場無關的人群感染率極低。不過最近又有發現感染來源待釐清的病例，北京後續的疫情防制仍存在一定的複雜性

(中時電子報)