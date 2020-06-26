吳慷仁近日錄公視節目《36題愛上你》，接受主持人炎亞綸、唐綺陽、Sandy吳姍儒犀利拷問，他從受邀到錄影考慮1個多月，自曝一上台就緊張到「需要來一杯酒」，還在節目上透露「被魚打臉」的恐怖過往。他還沒演戲前，十年間曾做過近40個工作，包含板模工人、地攤小販等，他認為不讀書不代表不乖，只要知道自己為何而做。他也不惜為戲中角色改變外型，曾短時間吃胖近30公斤，又像氣球馬上消瘦。

吳慷仁此生無法接受魚，他提及曾在台東服替代役期間「被魚攻擊過」，埋下一輩子陰影。原來當時大熱天他看到「出家人在湖裡游泳」，忍不住跳下去也游起來，沒想到「發現亮亮的東西」從眼前晃過，定睛一看發現自己被數尾大魚前後夾擊，馬上從「蛙式」變「瘋狂自由式」想游上岸，游到力竭時，還被左邊竄出大魚用尾巴打臉，當場喊救命，「我嚇到不行，差點尿出來」。

吳慷仁曝被魚打臉過往。（公視提供）

後來吳慷仁上岸後，發現有人在燒金紙，才曉得原來那湖裡前一天下午有小孩溺斃，而且過去還發生多起事故，所以出家人才在湖裡超渡，他也因此埋下對魚的恐懼。

(中時 )