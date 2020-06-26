由邵雨薇、梁正群主演李國修經典舞台劇《昨夜星辰》，26日於臺北城市舞台首演，7月將於台中、高雄，10月將於台南，展開全台巡迴共9場。首度出演舞台劇的邵雨薇，近日同時拍攝《天巡者》，雖忙碌但身體狀況調適不錯。不少好友今天到場力挺，其中周曉涵和邵雨薇為同門也是好友，她說和邵雨薇、梁正群及茵芙私下很好，尤其和梁正群合作過《必勝大丈夫》交情好宛如哥哥，沒想到這次要看哥哥和好友邵雨薇「搞在一起」，笑說屆時不知心情如何。

周曉涵和周孝安合作《必勝》傳出緋聞，周孝安被問到感情狀況，他自爆單身1年多，和周曉涵已有好幾個月沒見面，不過私下仍會保持聯繫，觀賞完舞台劇後和《必勝》劇組好友會續攤，被問到是否有機會再續前緣？周孝安笑說「沒有排斥任何發展，只是現在各有各的工作，我現在交女友不公平啦，互相祝福、互相關係，未來的路很難說。」而兩人被拱合體，兩人也大方合照，周曉涵笑說「好啦你們滿意了嗎」。

周曉涵（中）力挺好友邵雨薇舞台劇處女秀。（盧禕祺攝）

張捷帶著孕妻夏如芝一起看劇，目前懷孕近7個月，至今胖5公斤，四肢依舊纖細，預計9月預產期，夏如芝開心說「女兒是處女座的話比較會要求自己」。她自爆日前玩恐怖殺人遊戲，畫面太逼真加上不斷旋轉，玩完後暈到吐，加上夏如芝較大喇喇，讓貓咪踩過孕肚也不怕，但張捷超緊張，夏笑說「但貓咪踩過去時，寶寶會反踢，好像在反擊」。夏如芝雖讚張捷貼心，不過有次半夜抽筋時，張捷沒理她，讓她當場大哭喊「你能不能多關心我」，讓張捷當場嚇一跳，趕緊起來安撫她。

張捷帶孕妻張如芝欣賞《昨夜星辰》舞台劇。（盧禕祺攝）

劉書宏和女友茵聲26日前往欣賞《昨夜星辰》舞台劇。（盧禕祺攝）

李運慶（左起）、房思瑜、蔡燦得前往欣賞《昨夜星辰》舞台劇。（盧禕祺攝）

寶兒（左）、洪詩前往欣賞《昨夜星辰》舞台劇。（盧禕祺攝）

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