中職樂天桃猿今（26）日與統一獅打得難分難解，拉鋸苦戰，直至8局下，郭嚴文神來一筆的觸擊短打，造成獅投黃竣彥暴傳一壘，猿隊攻得2分，終場桃猿8比6打敗獅隊，獲得2連勝。

桃猿隊先發洋投霸能不再是「星期五勝投」保證，今天先發6局被打8安打5分，連2周出賽無勝負關係；統一獅先發投手施子謙也沒有勝負責任，投6局被打8安打6分，包括陽耀勳、林泓育各有1轟，施子謙跨季連續11場被全壘打，創下中職紀錄。

桃猿全場打出12安打，林立包下3安、1打點，拿下單場MVP，總教練曾豪駒表示，林立最近只要設好球種就會有所發揮；勝投是後援0.1局的陳禹勳；統一獅全場打出11安打，陳鏞基、蘇智傑與吳傑睿各2安。

1局上，獅隊林安可打出1打點二壘打、外加猿隊守備失誤拿到1分，獅隊2比0領先；1局下，猿隊開路先鋒陽耀勳揮出陽春全壘打，追回1分。

3局下，桃猿廖健富為猿隊打回1分，林泓育追加1發2分炮，猿隊4比2逆轉領先；不過，4局上，獅隊以4支安打與1次四壞球保送，攻下3分，再把比數翻轉為5比4領先猿隊。

5局下，桃猿林立打出1打點三壘打，1局下，馮健庭補上1打點三壘打，猿隊6比5超前；無奈7局上，獅隊陳鏞基轟出陽春炮，獅隊6比6追平猿隊。

桃猿隊8局下展開攻勢，陳俊秀、朱育賢安打，郭嚴文突襲短打形成一壘安打，加上投手暴傳一壘，壘上2位跑者回本壘得分，猿隊8比6再度領先獅隊。

(中時 )