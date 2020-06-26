澳洲一名州議員的辦公室和住宅被安全情報組織搜查。這名議員涉嫌捲入當局對中國大陸干預澳洲事務的調查。

美國之音報導，澳洲聯邦警方和澳大利亞安全情報組織（ASIO）今天搜查了新南威爾斯州議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）位於雪梨的住宅和辦公室。

當局證實，他們搜查了雪梨的一所住宅，這是當局對大陸干預澳洲事務而展開的調查的一部分。

莫索曼尚未受到任何正式的指控，當局也沒有公開說明對他的這次搜查的具體理由。不過，通常當局只有在合理懷疑的情況下，才會向法院申請搜查令，對嫌犯的住宅和辦公室進行搜查。

莫索曼所屬的新州工黨的主席麥凱（Jodi McKay）也證實，他們今天清晨接到有關安全部門的通知，要對莫索曼先生的住宅執行搜查令。她說，有關大陸特工滲透進莫索曼的辦公室人員中的報導，「非常令人擔憂」。她說，工黨決定中止莫索曼的黨籍。

今年4月，莫索曼辭去了新南威爾斯州議長助理一職。此前他對大陸國家主席習近平應對新冠病毒疫情大流行的做法大加讚揚。他說，習近平展示了堅定不移的領導力和果斷。

澳媒報導，莫索曼的政治立場親陸。2018年，在議會的一次活動上，莫索曼稱北京是西方秩序的受害者，北京應加大對全球媒體的控制。

去年，莫索曼還公開講過大陸是西方世界秩序受害者的話。他還說，大陸需要世界新秩序來發揮其潛能。

此外，莫索曼2019年還聘用了澳籍華裔張智森作他的兼職助理。媒體報導，張智森曾經在2013年參加過大陸國務院僑辦舉辦的一個宣傳培訓班。國務院僑辦和統戰部於2018年合併。

澳媒報導，從2009年進入州議會以來，莫索曼對大陸進行了9次私人資助的旅行。記錄顯示，他旅行的交通和招待費常常由北京政府官員和機構支付。

澳洲總理莫里森說，他知道有關調查已經持續了一段時間。他說，外國行為者的威脅極其嚴重，並且在日益升級，當局今天的行動是把調查上升到一個新高度。他說，當局有必要採取行動，政府決心要確保沒有任何人能干預澳洲的活動，「我們不會放過任何來這裡，尋求干預我們政治體系的任何人，正如你們今天看到的，我們將採取行動。」

雪梨先驅晨報稱，如果搜查發現足夠的證據，調查最終的結果將是澳洲和世界首例：以據稱中共密謀影響一名在職政客為由，對該政客進行外國干預罪的起訴。

(中時 )