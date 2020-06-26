木蘭女足聯賽27日在台北田徑場進行第9輪賽事，地主台北熊讚祭出APP購票還有200個獎品的抽獎活動，盼藉主場優勢拉下1分之差的榜首花蓮，4連勝的衛冕者台中藍鯨則準備趁龍頭之爭坐收漁翁之利。桃園國際寫下木蘭聯賽聘請洋將的創舉，則盼泰國國腳溥奕的台灣處女秀，就能幫助國際擊敗新北航源。木蘭聯賽提供的本輪觀戰焦點如下：

★台中藍鯨vs.高雄陽信

1. 上一輪逆轉勝熊讚，4連勝中的藍鯨近況極為火燙，其中包欣玄、李綉琴也連4戰同場進球，本輪雙姝能否再度發威是絕對關鍵。

2. 陽信上周因宋映德罰失12碼球而惜敗，否則很有可能連兩戰取得積分，但南台灣小姑娘攻守兩端都逐漸穩定、士氣也明顯恢復，要從衛冕軍手上搶下積分絕非不可能。

3. 超級射腳「阿包」包欣玄本季已攻進10球，生涯也來到29球，本戰若進球，將會成為木蘭第一位生涯前3季就達成30進球的最速紀錄。

★新北航源FC vs.桃園國際

1. 航源FC本季至今8場比賽均有失球，上一輪對花蓮更狂丟6球、總失球數因此變成6隊最多的21球，本輪後防線要如何布置、避免過早失球將會是總教練徐翊要傷腦筋的課題。

2. 國際本季防守也不理想，前8戰有7戰失球，泰國國腳溥奕的加盟能否對防守有立即幫助？另外，頭號射腳楊雅涵已連兩戰進球、且去年曾對航源演出帽子戲法，一守一攻兩名球員將是桃園本戰發揮關鍵。

3. 本輪將是雙方在「青山路德比」中第5次交手，國際以2勝1和1負取得領先，但航源最近兩次交手2連不敗，本輪若能贏球更能追平雙方對戰成績。

★台北熊讚 vs. 花蓮

1. 熊讚上周在隊史第50場比賽中被藍鯨逆轉苦吞本季首敗、也同時讓出榜首寶座，但5失球、5度完封對手仍是全聯盟最佳，擁有蘇芯芸、林欣卉、王羿婷坐鎮的鋒線開季以來8戰也都能先進球取得領先，本輪在主場可說勢在必得。

2. 第1輪對熊讚雙雙破門的花蓮雙箭頭吳詩萍、譚汶琳上一輪再度同場入球，其中譚汶琳本季進7球追平2017賽季的生涯最佳成績，吳詩萍更是以帽子戲法全票拿下第8輪最佳進攻球員，本週兩人表現將會是雙強決戰關鍵因子。

3. 熊讚上一輪才吞下首敗、花蓮更是仍保持不敗，兩強分居1、2名且僅差1分，本戰絕對關乎冠軍爭奪。而兩隊最近3次交手皆平，開幕周的交手更是鏖戰至第93分鐘才因吳詩萍的進球不分勝負，這場榜首大戰勝負難料。

(中時 )