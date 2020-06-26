好萊塢漫威電影系列有許多超級英雄，近日「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）聊到過往拍戲趣事，講到大家如何開新人玩笑；兩人對話一度提及「尺寸大小」，保羅路德神回覆讓克里斯伊凡笑到臉紅。

克里斯伊凡和保羅路德都是漫威《復仇者》電影系列裡的超級英雄，日前兩人因《綜藝報》透過視訊回憶起拍戲點滴；其中克里斯伊凡想到蟻人第一天到片場報到，就被所有英雄聯合起來開玩笑。

「美國隊長」克里斯伊凡說，當初他找了史嘉蕾喬韓森、安東尼麥基、賽巴斯汀斯坦、伊麗莎白歐森、傑瑞米雷納等人，一起在片場跳舞，還要求保羅路德加入；而他也把每個人跳舞的畫面拍下，留在自己手機裡，只是不忍出賣其他人，因為太好笑了所以無法播出。

後來克里斯伊凡隨口問到《蟻人》是否會拍第3集，保羅路德也只簡單提到因為疫情所有計畫都變成未知數，更表示「我什麽都不能透露，你懂的」；他聽到保羅路德的回答才被點醒，笑說「我也不知道怎麽會問這個，還不如問你片酬多少？下面多大？」，沒想到保羅路德直說「比我片酬大多了」，神回覆把克里斯伊凡逗得笑到臉超紅。

(中時電子報)