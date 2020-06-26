端午連假期間，遊客透過海運、空運前往馬祖觀光旅遊。（連江縣交通旅遊局提供／葉書宏連江傳真）

端午連假期間，遊客透過海運、空運前往馬祖觀光旅遊。（連江縣交通旅遊局提供／葉書宏連江傳真）

端午連假期間，遊客透過海運、空運前往馬祖觀光旅遊。（連江縣交通旅遊局提供／葉書宏連江傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，政府力推國內旅遊，不僅台灣本島旅遊夯，馬祖同樣湧入大批遊客，端午連假首日，1867名遊客透過海運、空運前往馬祖，創下今年單日遊客量新高，今（26日）連假第2天，同樣有1260名遊客湧入馬祖，為馬祖旅遊帶來新動能。

馬祖藍眼淚是指夜光蟲（渦鞭毛藻）經過海浪及自然風的驚擾後，於夜間發出淡藍色螢光的現象，被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，每年4月至9月為藍眼淚旺季。

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣、馬祖往返空運減班，遊客大幅下滑，隨著疫情趨緩，適逢端午連假，首日台馬輪、台馬之星雙開，共載838人抵達馬祖，此外，南北竿空運也起降15架次，載運1029名旅客，共計1867人。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，馬祖4鄉5島最大遊客承載量約3500人，連假首日1867人，創下今年度單日遊客量最高，今（26日）有1260名旅客透過海運、空運抵達馬祖，旅宿業者露出久違的笑容。

(中時 )