唐振剛近日主持八大綜合台《世界第一等》，以「全視角」看見台灣，帶觀眾一起在北海岸飛天遁地，一探世界唯二海上美景「牛奶海」，以及飛行傘之旅，別於一般從高空起飛，唐振剛直接由地面助跑，再朝天空飛，「好的教練帶我上天堂，不好的教練就會讓我把大海當澡堂就對了」。最後成功飛天，他突然異想天開竟對教練開玩笑表示：「教練，我給你住址，讓我直接飛回家，我家就在台北而已很近。」

牛奶海為近年旅遊熱門景點，聽到教練提及另一個牛奶海景觀似乎只能在義大利才能看到，唐振剛開心喊：「聽到只有義大利跟台灣有，就覺得很爽，根本不用出國，就能享受世界奇景了。」過程中唐振剛與教練出海至牛奶海，進行SUP（立式單槳衝浪板）體驗，只見他激動透過鏡頭問觀眾：「你們有沒有看到？真的超美的！」

唐振剛遊北海岸大啖海鮮。（八大提供）

除了海上美景，唐振剛在一位市場達人帶領下，也前往魚市場找美食，聽到對方連生魚片也會做，料理菜鳥唐振剛想到頂級海鮮，立刻開起撩妹模式：「這次來這找妳就對了，還是我可以把妳帶回家？帶妳回家就什麼都有了。」達人卻絲毫不領情，下一秒直白拒絕：「我不行喔！」讓現場所有人笑翻。

(中時 )