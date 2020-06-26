端午連假一開始，昨(25日)國道湧入大量車潮，其中國到五號更塞爆超過24小時，也讓高公局坦言車流量「超乎預期」，而當天交通部長林佳龍則是表示，「不要在尖峰時間，在特定的路段自己要去塞，做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶，此話一出，引起爭議。國民黨北市議員李明賢表示，「政府應該更謙虛，下次不要發生一樣問題，要苦民所苦 要防範未然啊」。

李明賢在《台灣最前線》節目中表示，林佳龍不能這樣講啊，就像北市內湖交通塞，柯文哲講一句內湖交通沒救，就被罵翻，但其實就像內湖塞車問題，是過度飽和，就像國五昨整天最大車流量為4.5萬輛，但也沒有107年的大，為何昨天卻狂塞？是不是技術性出問題，有可能是高乘載、分時段不夠徹底等原因，當民眾塞車，政府應該更謙虛，下次不要發生一樣問題，當然會讓執政黨扣分。

李明賢提到，政府鼓勵國旅，但這次出包沒問題，下次要做好，接下來面對收假車潮、中秋連假等，政府要苦民所苦，要防範未然啊。

至於「聰明用路人」一詞，林佳龍透過幕僚澄清，原意希望請用路人與交通部一起透過智慧交通達到車潮分流、避免壅塞的效果，若有語意不精確的地方，願意修正。

(中時電子報)