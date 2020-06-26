30歲港星陳嘉倩曾是TVB氣象主播，因甜美外型和知性氣質受到許多粉絲喜愛，轉戰KOL後人氣依舊，但近日有網友爆料她有臭臉、慣性遲到等耍大牌行徑，讓陳嘉倩不得不跳出反擊。

一名網友近日在臉書發文替好友控訴，透露公司最近和一名前主播合作，之前曾聽過記者抱怨該主播很跩，「我不相信，覺得她是宅男女神呀，怎麼會不懂得待人接物。」沒想到雙方合作後，發現對方常遲到，且至少都1個小時起跳，讓該網友氣呼：「以為自己是誰呀？姐字輩？有18萬粉絲好威？對不起！你連做人最簡單的禮貌都沒有！以後希望更多人認識你這個死人性格！拜拜！」

陳嘉倩否認網友指控。（圖／翻攝自IG）

雖然該爆料並沒指名道姓，但附上一張陳嘉倩的薄碼照，明顯就是在點名她，而陳嘉倩26日就在IG限時動態發文，寫下：「原來現在沒有證據就可以隨便定義一個人嗎？」接著舉例說：「昨天余浩宗（前TVB新聞主播）說我是男人，難道我就真的是男人嗎？」最後喊話：「現在社會上有更多事值得你關心，花時間做有意義的事對身心更有益！」

(中時電子報)