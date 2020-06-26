日前外媒報導揭露，川普政府內部文件指出，已經認定包括大陸電信設備巨頭華為、大陸監視器巨頭海康威視等20多家的陸企受到解放軍控制，似乎是想為未來祭出新制裁鋪路，陸美科技戰有越演越烈的趨勢。至於華為，也在今年5月受到禁令加強的影響，下半年預計發售的5G旗艦機種與5G基地台伺服器出貨也可能難產，對此，有消息指稱，台積電已經在6月中旬前獲得大量訂單，預計能在寬限期之前出貨。

全球晶圓代工龍頭台積電5月15日宣布赴美設廠，對全球半導體產業投下震撼彈，美國商務部也隨後宣布，任何企業供貨美國相關技術以及直接產品給華為，都必須經過美國政府許可，台積電5奈米赴美，等同先進製程無法提供給華為旗下海思半導體，華為手機供應鏈遭到完美封殺。

除此之外，華為要生產5G基地台伺服器晶片，也大多以含有美國技術的廠商生產，華為雖擁有大量的5G專利，但產品仍要委由晶圓代工廠生產，大陸晶圓代工龍頭中芯國際目前主要技術仍無法達到華為所需要的要求，這讓華為在提供產品受到嚴重限制。

所幸，華為禁令有120天寬限期，據傳華為已經向英特爾、賽靈思緊急拉貨2年庫存，先前更有外媒消息指出，台積電的確有移出部份產能協助華為，但不是外界所認為的7奈米，而是5奈米跟12奈米，會使用5奈米也是因為當時台積電產能利用率為50%，還有空間可以撥給華為使用。

據《經濟日報》報導，消息人士指出，台積電趁著美國對華為禁令生效前，大量承接華為海思的訂單，並在6月中旬停止投片。也就是說，台積電替華為基地台晶片生產，能在120天寬限期，也就是今年9月中旬前，順利出貨，不僅華為暫時解除隱憂，也讓台積電依然仍大啖華為5G訂單。

(中時電子報)