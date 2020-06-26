移民署新北市服務站與板橋新住民家庭服務中心辦理「粽」情「粽」意–歡慶端午活動。（移民署新北市服務站提供）

移民署新北市服務站與板橋新住民家庭服務中心辦理「粽」情「粽」意–歡慶端午活動。（移民署新北市服務站提供）

為慶祝端午佳節，移民署新北市服務站與板橋新住民家庭服務中心辦理「粽」情「粽」意–歡慶端午活動，特別邀請社團法人中華民國天元慈善基金會的資深志工及移民署通譯，同時也是東南亞文化講師的曾女香女士一起分享粽子的習俗及由來，並交流台灣粽及越南粽的做法，使參與的成員不僅了解文化差異，於活動現場親自DIY體驗如何製作粽子。

曾講師表示，在台灣過端午節習俗上要吃粽子以紀念詩人屈原，並分享越南的端午節是不吃粽子的，粽子為越南過農曆年的特色料理，而且也有分烤過的芭蕉葉或荷葉包覆成圓筒形的南部粽及荷葉與月桃葉包覆成方形的北部粽。圓形象徵天，方形象徵地，象徵天圓地方的粽子，表示天地養育萬眾，子女以粽子回報父母之恩。活動期間特別介紹以小吃聞名同時也是出生地的「朱篤市」，並將該地觀光景點、風土民情也帶入課程中，讓學員彷彿身歷情境，一起感受越南文化迷人之處。

活動現場一位嫁來台灣多年已取得我國籍的武氏香蘭表示，因為自己是來自越南南部的鄉村，看到圓筒形粽，就會思念已往生多年的雙親，感恩父母的養育之恩，武氏香蘭睹物思情，隨口說出「每逢佳節倍思親啊」。

移民署新北市服務站主任林振智表示：文化不分國界，應該互相欣賞，接觸不同的文化讓我們相互瞭解彼此歷史的背景及演繹，才能孕育出相互信賴的優質社會。移民署秉持開放與包容的態度，接納多元文化的共存，攜手和新住民一起營造安居樂業的美麗家園。

(中時 )