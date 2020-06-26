美國聯準會（Fed）25日公布大型銀行年度壓力測試結果，發現部分銀行在新冠肺炎模擬情境下，資本可能僅達最低標準，故下令銀行暫緩實施庫藏股計畫，並限制股利水準，此為全球金融危機以來央行首次對銀行設限。

聯準會要求所有大型銀行第三季暫緩回購股票，且股利不得超過第二季的水準，唯有在銀行擁有高額獲利時，才能提高股利，以確保行維持體質強健，有能力對美國陷入危難的企業提供貸款。

除此之外，聯準會亦要求所有銀行重新評估長期資本計畫。

聯準會副主席奎爾斯（Randal Quarles）在聲明稿中表示，聯準會為美國銀行體系保存高額資本，一方面反映大型銀行體質穩健，也顯示目前面臨高度不確定性。

奎爾斯指出，敏感性分析結果顯示，美國銀行即便面臨最嚴峻的考驗，依然保持強勁。他也強調銀行是公衛危機時期力量的來源。

美國在春季宣布封城防止新冠肺病毒擴散，疫情引發的經濟衰退令許多企業開始倚靠信用額度挺過危機。包括麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）在內的美國多位參議員，24日聯合致函聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），敦促聯準會要求銀行在衰退期間暫停發放股利。銀行可將這筆資金留作緩衝，以便有能力吸收任何可能的損失。

這並非外界首次要求銀行暫停發派股息，聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）4月亦表示，她支持銀行暫緩放股利。

在本次年度壓力測試中，除了常規測試之外，聯準會亦測試三種疫情相關情境，包括現V型、U型和W型衰退與復甦。

聯準會表示，多數銀行在U型和W型情境下，資本依然穩健，只有少數幾家銀行資本接近最低標準。

(工商 )