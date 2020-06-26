吳宗憲與女兒Sandy吳姍儒一起主持中天綜合台《小明星大跟班》，父女兩人平常在螢幕上總是頑皮鬥嘴，他很少在公開場合談女兒表現，最近一次是在花蓮工作途中，父女大聊數小時真心話，吳宗憲近日受訪不諱言曾對Sandy說：「妳是台灣目前唯一將來有機會變成另一個張小燕的人，因為妳還很年輕，可以創造出更多歷史，讓更多人來喜歡妳。」他認為女兒雖是星二代，受他盛名影響大，但因學經歷亮眼，在新生代主持人中，她未來很有機會追尋張小燕腳步。

吳宗憲感性表示：「我可以跟她一起工作覺得最幸福，這也成為我這幾年走得下去的原因，要不然覺得自己已經老了，雖然整個人狀態還不錯，但一直覺得江湖有傳承，讓年輕人去做更好的表演，我可以去做對社會更有貢獻的事情。」他自認工作上是嚴父，看女兒節目的時間比自己還多，「我會幫她檢討，在她身上我確實看到未來的希望」。

吳宗憲將Sandy的成長全看在眼裡。（中天綜合台提供）

Sandy這幾年的努力外界有目共睹，她在《小明星大跟班》開播的2016年，就與父親一起拿下金鐘綜藝節目主持人獎，接著又在2019年攜手黃子佼以《一呼百應》拿下金鐘益智及實境節目主持人獎，成功證明自己超強實力絕非靠爸族。

(中時 )