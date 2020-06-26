端午連假塞爆國道，車流量甚至媲美春節，造成民眾怨聲載道，如今連假第二天即將結束，明天起將迎來「收假潮」，對此高公局也公布了國道地雷路段，其中最塞的還是國道5號，且這一塞恐怕就是12小時以上。

根據高公局預估，明天將會是收假車潮的最高峰，國道將湧現北返車潮，其中國道5號北上宜蘭→坪林路段，車流量將會是平日的7倍之多，預估將會從早上11點開始塞，直到晚上11點才會緩解，時間長達12小時。

除此之外，其他北上將會大塞車的路段有：

國道1號北上

10點-12點 圓山→大華，車流量為平日4倍

14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍

15-20 南屯→后里，為平日4倍

16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍

國道3號北上16點至20點

關西→大溪，為平日4倍

大山→香山，為平日4倍

竹山→中興，為平日3倍

霧峰系統→霧峰，為平日3倍

國道6號西向16點至19點

舊正→霧峰系統，為平日3倍

(中時電子報)