面對新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）下令美國34家主要銀行暫停第3季回購自家股票，並停止股利發放，這使得美國銀行股在盤前普遍走跌，美股周五(26日)開盤下跌194.38點、以25,551.22點開出，隨後跌勢擴大至超過200點。

截至台北時間24日晚間9點40分，道瓊指數下跌235.90點或0.92%、暫報25,509.70點；標普500指數下跌14.15點或0.46%、暫報3,069.61點；那斯達克指數下跌28.42點或0.28%、暫報9,988.58點。銀行股為重災區，美國銀行股價下跌0.84 美元或3.40%、暫報23.88 美元；富國銀行股價下跌1.14美元或4.17%、暫報26.22美元；花旗下跌1.26美元或2.39%、暫報51.42美元；摩根大通下跌3.04美元或3.11%、暫報94.84美元。

美國周四公布的上周新增初領失業金人數為140萬人，為連續幾周以來突破百萬人的紀錄，也比市場預期的數字還高，這使得市場擔憂二次疫情來襲越來越有可能成真，雖然Fed在周四宣布放寬《沃爾克規則》限制，有望替美國銀行業釋放 400 億美元(約1.2兆元新台幣)活水。

然而，Fed卻也釋出美國大銀行3種壓力測試，預計在最糟糕的情況下，美國銀行業將有7000億美元貸款損失，宣布對摩根大通、富國銀行、高盛、美國銀行、花旗以及摩根士丹利等34家銀行提出停止回購庫藏股計畫以及股利發配限制。

(中時電子報)