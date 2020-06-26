美國權威機構J.D. Power發佈了2020年的新車品質調查報告。報告顯示，在 3個汽車品牌中，特斯拉排名墊底。

據悉，J.D. Power開展這項品質調查已有34年。該機構的統計方法是，通過對美國 50個州的購買新車90天後的車主進行調查，從而收集數據。據悉，該公司將每100輛車出現的問題數量（PP100）作為品質排名的衡量標準。

具體來看，排名前五的分別是道奇、起亞、雪佛蘭、Ram 和捷尼賽思（現代汽車旗下豪華品牌），排名墊底的則是賓士、富豪、奧迪、路華和特斯拉。

根據排名，道奇和起亞以每100輛車遇到136個問題，並列第一。其中，道奇的排名與去年相比上升了7位。

雪佛蘭和Ram以每100輛車遇到141個問題，並列第二。其中，Ram的排名與去年相比上升了19位。捷尼賽思以每100輛車遇到142個問題，排在第五位。

此次，最值得注意的是電動汽車製造商特斯拉，它是首次進入榜單，但是首次進入榜單就墊底。據悉，每100輛特斯拉汽車會遇到250個問題，遠高於166個的行業平均水平。

據悉，該公司此前不允許J.D. Power聯繫車主收集數據，因此它一直沒有出現在榜單上。但後來，該公司不允許該機構在15個州調查其客戶，因此該機構轉而從另外35個州收集樣本，獲取信息。

就在週三公佈這項調查結果之前，特斯拉新推出的 Model Y 遭到了大量投訴。這些投訴包括車身部件未對齊、座椅未固定在底座上、保險槓在雨中掉落、座艙漏水等。

(中時電子報)