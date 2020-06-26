知名製作人王偉忠、詹仁雄製作的高端選秀節目《聲林之王》系列以及《菱格世代DD52》打破台灣綜藝僵局，以大製作、高成本之姿橫空出世。兩節目都以巨星導師陣容為賣點，每集搭配不同的重量級嘉賓當飛行導師，《聲林》即將邁向第三季，蕭敬騰與林宥嘉連任導師培養新秀；《DD52》則由楊丞琳、潘瑋柏坐鎮導師席。詹仁雄談其中最動人之處，「我們讓整個產業鏈動起來，做節目的人都有一種節目魂，我們不是逐利之人，而是跟整個環境搏鬥」。

詹仁雄以《DD52》舉例，每次造型、梳化妝都是4、50個人，「這樣的規格在現在的環境很難想像，再包含街舞導師，每個選手光一支舞，至少一周要排練100小時，然後我們每首歌都是原創，詞曲直接帶動幕後相關人員至少百人」。更別提節目錄製時的相關工作人員，「想讓大家看到一個好作品，這個動力比其他什麼東西都大」。

潘瑋柏（右三）、楊丞琳（中）與飛行導師、助教首次錄影。（《菱格世代DD52》提供）

談到製作難處，詹仁雄坦言：「工作團隊可能沒辦法承受這樣的壓力跟專業度，所有細節都是在跟時間奔跑，我們光是《聲林》第一次錄影，就錄了24、25個鐘頭。」他提及傳統電視節目每周交帶一次，但兩節目僅是調光，雖然現場燈光已經很美，還是送至專為電影調光的公司處理，可能僅1集的處理時間就是2周到1個月，更別說調光費用可能是很多節目的1集花費，「我們一直在跟時間賽跑」。

(中時 )