非洲3名少女出自於好奇，想知道牧師到底會不會「硬」，某日深夜趁牧師獨自1人時，合力將牧師五花大綁，並拖到床上扒光衣服，3人先挑逗牧師的2粒紅豆，3人進而牧師當做肉便器，輪流將自身黑洞坐在牧師的大GG上，事後牧師氣憤向3少女提出性侵控告。

據了解，3名20來歲的少女實在過於好奇，牧師到底會不會「硬」起來，趁著牧師來跟其中1名少女入屋索取欠款時，合力與其他2名少女將牧師五花大綁，並帶到床上趴光所有衣物，挑逗完牧師身上所有敏感私處後，牧師的大GG瞬間硬梆梆，進而將他當作肉便器，3人並輪流將自身黑洞坐在牧師的大GG上下搖動。

事後牧師因感到被侵犯，氣而向3名少女提出告訴。法院審理時，3名少女表示，她們只是出自於好奇，而且也說明牧師也會經長偷看她們洗澡，為了想得知牧師是否有反應，3人才會進而做出此誇張行徑。法官認為，3名少女已成年，並對牧師做出強迫性性交，判處有罪徒行。

(中時電子報)