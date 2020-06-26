美國司法部24日對三名被控竊取美光（Micron）半導體機密的台籍被告，發出逮捕令。三名被告為福建晉華前總經理陳正坤，以及聯電前高階主管何建廷與王永銘，三人皆曾在台灣美光任職。

三名被告24日皆未出庭應訊，美國政府檢察官遂向舊金山地方法院法官要求逮捕令。福建晉華和聯電都未認罪。

台中地方法院甫於兩周前裁定，聯電與三名前員工（其中兩人為何建廷與王永銘）竊取美光營業秘密有罪，聯電遭裁罰1億元，何建廷與王永銘也被處以罰金與刑則。

這或許是何建廷與王永銘沒有在美國法院出庭的原因。大陸與台灣並未與美國簽訂引渡條約，短期內被告可能不會美國法院現身。

依據美國政府起訴書顯示，被告在2016年至2018年間，竊取美光DRAM製程技術的營業祕密，價值約在4億美元至87.5億美元。被竊的機密是美光DRAM產品的設計和製造相關的技術數據。

(工商 )