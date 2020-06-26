彭啟明表示，明天高壓將大幅西伸，更靠近台灣，預估天氣會更熱。（中央氣象局）

今天（26日）午後對流旺盛，多地出現午後短時強降雨，氣象局更針對雙北地區發布豪雨特報及即時大雷雨災警示訊息，共計對全台17縣市發布大雨特報。不過，氣象達人彭啟明指出，近期午後雷陣雨都會持續，隨著太平洋高壓再度靠近，明天將會更熱，民眾外出要記得防曬，多喝水，慎防中暑、熱傷害。

氣象局「報天氣」指出，今持續受到太平洋高壓持續影響，上午各地多雲到晴、穩定炎熱，台北市還測出37.8度，為六月份歷史第4高溫。彭啟明表示，明天高壓將大幅西伸，更靠近台灣，預估天氣會更熱，不排除再度創下高溫紀錄。

氣象局預估，明（27）午後在各地山區以及中部以北、東北部地區預計仍可能有熱對流發展，形成午後雷陣雨，和今日的發展差不多，氣溫方面，各地高溫仍普遍在34度以上，其中大臺北地區、基隆、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，仍可能達36度以上，出遊民眾一定要做好防曬工作多補充水份以防中暑，午後留意天氣變化。

(中時電子報)