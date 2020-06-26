今（26）日郭書瑤在社群平台PO出嗨跳的畫面，裸背裝疑似沒穿內衣，讓所有人看完快噴鼻血，更驚呼「走光了」。(圖/ 摘自郭書瑤IG)

女星郭書瑤（瑤瑤）因為「殺很大」廣告爆紅，進入演藝圈在戲劇方面有亮眼表現；之後瑤瑤持續精進自己，特別熱愛跳舞，今（26）日她在社群平台PO出嗨跳的畫面，裸背裝疑似沒穿內衣，讓所有人看完快噴鼻血，更驚呼「走光了」。

瑤瑤近期積極學跳舞，今日晚上和舞蹈老師跳韓國女團BLACKPINK的新歌〈How You Like That〉，她穿著白色背心和粉色寬褲，音樂一放開始跳起來後，一轉身才驚見露出大片肉色，抖動時疑似沒穿內衣」，所以傲人雙峰也晃得激烈；而背心側邊挖空設計，性感破表的程度，讓粉絲看了不禁擔心是否走光。

大票網友看到瑤瑤熱舞影片都快暈了，激動直呼「好幾年沒看過瑤瑤穿那麽清涼了」、「只有我看到兩坨重點嗎」、「晃得我都要暈船了」、「跳舞還是穿小可愛或運動內衣吧！差點曝光！太辣了」、「我承認我壞壞，太性感了啦」。

(中時電子報)